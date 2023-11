Niente da fare: il Salisburgo deve rinunciare a Maurits Kjaergaard per la partita di mercoledì sera contro l'Inter. Il centrocampista danese, infatti, sarà costretto a rimanere ai box almeno per tutto il 2023 per il problema alla spalla accusato durante il match con l'Hartberg, per il quale si è resa necessaria l'operazione. Kjaergaard si aggiunge ad un elenco infortunati che comprende: Dijon Kameri (glutei), Sekou Koita (adduttori), Bryan Okoh (bicipite femorale), Kamil Piatkowski (polpaccio), Aleksa Terzic (adduttori) e Lukas Wallner (bicipite femorale).

In dubbio anche il difensore Oumar Solet, che ha accusato un problema alla coscia durante l'ultimo confronto col WSG Tirol. Ha ripreso invece ad allenarsi coi compagni Fernando.