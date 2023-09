Ruben Loftus-Cheek sta contando le ore che mancano al suo primo derby di Milano in carriera: "Non vedo l'ora di giocarlo - ha raccontato il centrocampista inglese a DAZN -. L'Inter è molto forte, ma anche noi lo siamo: c'è sempre una chiave per battere l'avversario, nessuno è imbattibile. E noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita".

Sabato, a San Siro, una delle tante sfide nella sfida sarà quella tra i due bomber Lautaro Martinez e Olivier Giroud: "Sono due giocatori molto diversi - le parole dell'ex Chelsea -. Personalmente adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenere palla: mi piace lanciarmi alle sue spalle perché so che, se gioco di sponda su di lui poi me la ripasserà nel punto perfetto... E' davvero un ottimo riferimento. E poi è bravissimo segnare di testa. Lautaro non l'ho visto molto arrivando dalla Premier, ma sembra "letale" come finalizzatore, ha proprio una mentalità vincente. Sono sicuro che lo vedrò un po' di più nel derby"