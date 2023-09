"L’Inter per me viene da una stagione incredibile, Marotta e Ausilio stanno facendo un lavoro straordinario, e quest’anno hanno dato una marcia in più con i nuovi acquisti". Lo ha detto Davide Oldani, noto chef e tifoso nerazzurro, parlando alla Gazzetta dello Sport a due giorni dal derby della Madonnina.

"Chi è il simbolo di questa squadra?

"Lautaro, per me non è solo un grandissimo giocatore, ma anche una bandiera. Tutti mi dicono che è il vero leader dello spogliatoio, in lui vedo un attaccamento alla maglia e un rapporto con la città straordinari; spero rimanga ancora a lungo".

Lukaku le manca?

"Assolutamente no, onestamente non ho memoria di un cambio di rotta del genere nella storia del calcio. Il suo comportamento è stato inaccettabile, L’Inter lo ha aspettato per una stagione e lui ha ringraziato andandosene".