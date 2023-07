Andrine Tomter, nuovo difensore dell'Inter Women, si pronuncia per la consueta intervista post-annuncio ai microfoni di Inter TV: "Sono molto orgogliosa e felice di far parte di un club così importante. Significa molto per me, ho passato gli ultimi cinque anni nello stesso club e volevo una nuova sfida. Sono felice di mettermi alla prova in un campionato come la Serie A e di venire in Italia, un nuovo Paese, in una nuova cultura. A parte un anno nei Paesi Bassi, ho giocato dieci anni in Norvegia e sono felice di provare qualcosa di diverso".

Che giocatrice sei?

"La mia forza è nel piede sinistro e nella velocità. Posso giocare da esterna e da centrale".