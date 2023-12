Brutte notizie per l'Inter Women arrivano da Bagno a Ripoli, dove le nerazzurre hanno affrontato la Fiorentina nel posticipo del lunedì dell'undicesima giornata del campionato di Serie A: la squadra di Rita Guarino esce sconfitta per 4-2 dal Viola Park al termine di una gara strana, che vede le ospiti passare in vantaggio praticamente al pronti via con Michela Cambiaghi, lesta poi a rispondere alla doppietta firmata a inizio ripresa dall'attaccante gigliata Veronica Boquete. Nei minuti finali del match, però, le ragazze di Sebastian De La Fuente piazzano l'uno-due definitivo ancora con Boquete poi con Michela Catena.

Ma una notizia probabilmente ancora peggiore per Guarino è l'uscita dal campo di Ghoutia Karchouni, vittima di un infortunio apparso subito molto serio al ginocchio sinistro nel corso del primo tempo. La franco-algerina ha dovuto abbandonare il campo in barella, tra le lacrime: il rischio è quello di un lungo stop.