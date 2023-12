Per Marta Pandini "l'Inter è una famiglia, significa essere a casa, non da intendere come una zona di comfort, ma come senso di appartenenza, forza del gruppo". È quanto evidenzia la centrocampista dell'Inter Women nel MatchDay Programme nerazzurro, pubblicato nel giorni di Inter-Lecce.

I modelli:

"In questa società hanno giocato grandissimi campioni, se devo sceglierne uno dico Zanetti, mi ha colpito per come ha sempre gestito il gruppo da capitano e per la sua umiltà".

I ricordi dopo le 100 presenze con l'Inter:

"Ho dei ricordi bellissimi della partita di Coppa Italia a Lecco contro la Juventus, nonostante il pareggio finale ingiusto è stata una bellissima partita per l’atmosfera e il tifo che c’era".

