Primo appuntamento stagionale per la Nazionale Under 17 italiana femminile, che si ritroverà domenica 17 settembre a 'Novarello-Villaggio Azzurro' per poi volare nella giornata di lunedì in direzione Lisbona, dove è in programma un torneo a cui parteciperanno anche le padrone di casa del Portogallo, la Danimarca e il Galles. Come detto, si tratta della prima uscita, utile a preparare quello che sarà il Round 1 delle qualificazioni europee: dal 9-15 ottobre le Azzurrine ospiteranno il girone che comprende anche Francia, detentrice del titolo, Slovenia e Scozia. L’elenco delle 22 convocate di Jacopo Leandri:

Portieri: Matilde Robbioni (Inter), Sabrina Nespolo (Sampdoria)

Difensori: Lidia Consolini (Inter), Anita Di Girolamo (Roma), Gaia Massa Boa (Juventus), Martina Paniccia (Roma), Claudia Petruzziello (Bayern Monaco), Arianna Pieri (Roma), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo)

Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Anna Cavallaro (Inter), Anna Copelli (Juventus), Giulia Galli (Roma), Stella Ieva (Roma), Matilde Rachello (Hellas Verona), Giulia Robino (Juventus), Benedetta Santoro (Inter);

Attaccanti: Alice Bertola (Sassuolo), Elisa Cornacchia (Roma), Eleonora Ferraresi (Juventus), Rosanna Ventriglia (Roma).