"C’è rammarico e soddisfazione". Esordisce così Giusy Moraca, giocatrice della Lazio Women, dopo la sconfitta dall'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Abbiamo giocato contro una squadra forte, ce la siamo giocata. Ci insegna tanto per il futuro - ammette ai canali ufficiali del club -. Cosa ci portiamo dalla Coppa Italia? È stata una partita tanto difficile che però ci ha insegnato tanto, speriamo di riportare tutto in campionato. Come mi sento? Fisicamente sto bene, ho fiducia sia nelle mie compagne sia nella società".