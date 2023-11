Dopo la sconfitta contro il Como, l'Inter Women torna in campo domani pomeriggio per la sfida al Pomigliano, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. La novità nell'elenco delle convocate è il ritorno della centrocampista Irene Santi, ferma da inizio stagione dopo un intervento sl menisco.

Questo l'elenco completo:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 22 Durante

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 27 Csiszár.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 33 Ajara Nchout, 36 Cambiaghi