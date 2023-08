Beatrix Fordos, difensore classe 2002 di Inter Women, ha raccontato come stanno andando i primi giorni di preparazione della squadra di coach Rita Guarino ai microfoni della tv del club: "Stiamo lavorando sodo in questa preparazione, abbiamo tutte voglia di dare il massimo e non vediamo l'ora di iniziare la stagione. Nella scorsa stagione ho visto che potevo migliorare ancora molto, in allenamento e nelle partite, tutti mi hanno dato una mano e anche in questa voglio crescere, lavorare sui miei punti deboli e sui miei punti di forza, ad esempio voglio lavorare sul mio piede sinistro e sulla velocità.

Ci sono delle nuove giocatrici, dobbiamo fare in modo che si inseriscano e dimostrare che siamo un gruppo compatto. Durante le partite sarà importante che tutte diano il massimo, giocare come una squadra ed essere unite. La Serie A è un campionato molto difficile, migliora di anno in anno e anche quest'anno sarà molto duro e competitivo".