Sei vittorie consecutive fin qui per le nerazzurre di Rita Guarino che a breve tornano in campo per affrontare la Juventus nel big match dell'ottava giornata della Serie A femminile eBay 2023/24. A qualche minuto dal fischio d'inizio del derby d'Italia Femminile, i due allenatori rendono note le scelte per l'undici titolare. Di seguito le formazioni ufficiali di Joe Montemurro e Rita Guarino:

JUVENTUS (4-3-3): 16 Peyraud Magnin; Lenzini, 23 Salvai, 20 Cascarino, 13 Boattin; 15 Grosso, 21 Caruso, 7 Garbino; 19 Thomas, 18 Beerensteyn, 6 Nystrom.

A disposizione: 1 Aprile, 3 Gama, 4 Cafferata, 5 Nilden, 9 Cantore, 10 Girelli, 14 Palis, 22 Bellucci, 32 Sembrant.

Allenatore: Joe Montemurro

INTER (4-3-3): 22 Durante; 25 Thøgersen, 55 Tomter, 3 Bowen, 2 Sonstevold; 18 Pandini, 27 Csiszar, 20 Simonetti; 36 Cambiaghi, 9 Polli, 11 Bonfantini.

A disposizione: 21 Cetinja, 5 Karchouni, 6 Santi, 7 Bugeja, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 33 Ajara Nchout, 99 Jelcic.

Allenatore: Rita Guarino.