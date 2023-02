Dopo il deludente pari in casa della Sampdoria, la situazione di casa Inter in vista dell'Udinese è immutata rispetto alla giornata di ieri e in attesa di ritrovare il tanto atteso 'primo' Lukaku, visto con Antonio Conte, Simone Inzaghi è in attesa anche di Joaquin Correa. L'argentino è ancora alle prese con il recupero dopo la distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra accusato circa un paio di settimana fa. L'ex Lazio anche oggi si è allenato separatamente e verrà valutato nuovamente tra qualche giorno, in gruppo neanche Robin Gosens, ancora impegnato a parte per via dell'affaticamento all'adduttore destro rimediato al Marassi. Le condizioni del tedesco verranno rivalutato tra domani e venerdì per capire il suo potenziale impiego per la sfida contro i bianconeri.