Si profila un altro Derby d'Italia sul mercato per Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche la Juve si è iscritta alla corsa per l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid. Giuntoli e Manna hanno incontrato a Milano gli agenti del giocatore, prima del blitz nella sede nerazzurra.

Non è da escludere un altro tentativo in giornata da parte della dirigenza bianconera, mentre l'Inter ha presentato un’offerta da 15 milioni pagabili in più esercizi. "Da capire se la Juve rilancerà o se l’Atletico deciderà di accettare entro il weekend la proposta dell’Inter, così che Morata possa prendere l’aereo per il Giappone con Inzaghi e non quello per Seul con Simeone"; si legge sulla Rosea.