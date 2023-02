" Lukaku oggi è del Chelsea . Al termine della stagione tornerà lì e poi si aprirà uno scenario nuovo e vedremo cosa fare. Lui vuole restare, vedremo se sarà il caso di poter negoziare un suo ritorno con noi". Le parole di Beppe Marotta , rilasciate ieri a Sky Sport, hanno riportato il tema legato al futuro di Big Rom alla stretta attualità, anche se per cominciare a definire le cose tra i due club bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. "Di certo c'è che le due società si siederanno in primavera a un tavolo per trovare una quadra, perché è difficile immaginarsi un futuro di Lukaku nella capitale britannica, perché Milano è la sua casa e dal popolo nerazzurro è amato. La stretta di mano, però, andrà studiata", riporta Gazzetta.it .

Secondo la rosea, la percezione comune che filtra da Londra è che l'accordo per il rinnovo del prestito sarà onorato, visto che ai londinesi non dispiacerebbe un leasing prima di sondare il terreno per una cessione a titolo definitivo. Il belga non rientra nei piani dei Blues, anche se per arrivare a un accordo dovranno esseri riviste alcune questioni, prima di tutto i problemi fisici del giocatore. Un punto sul quale i dirigenti nerazzurri batteranno per chiedere uno sconto alla controparte rispetto a quanto pattuito a voce lo scorso luglio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!