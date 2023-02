Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Club’, Giuseppe Bergomi analizza così il momento dell’Inter proiettandosi anche verso il big match contro il Porto in Champions League: “L’Inter per vincere le partite deve portare tanti giocatori oltre la linea della palla, l’Inter non si può permettere di fare i gol che fa il Napoli in uno contro uno. Per caratteristiche è costruita in un’altra maniera, deve spendere tante energie per vincere e chiudere le partite. Sulla coppia offensiva dico che Lautaro si sposa bene con tutti e due e lavora diversamente se gioca con Dzeko o con Lukaku, sicuramente Dzeko al momento dà più garanzie, ma l'Inter ha bisogno del vero Lukaku che se torna in condizione è da sfruttare essendo i nerazurri ancora in corsa ovunque".