Ufficializzato il suo passaggio all'Atletico Madrid, col quale ha firmato un contratto della durata di una stagione, Cesar Azpilicueta ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere i Colchoneros nonostante si parlasse da tempo di accordo trovato con l'Inter: "Ci sono state molte voci sulla stampa, qualcosa a cui non ero abituato al Chelsea. Quando ho parlato con Diego Simeone e le persone del club, ho capito però che questa fosse la scelta migliore. Sentivo di poter dare un grande contributo al gruppo e al club. Volevo vivere da vicino i valori e il calore dei tifosi che ho sperimentato più volte come avversario".

Sulla scelta del contratto annuale: "Ho 33 anni, penso sia normale non aspettarsi un quinquennale. La scorsa estate ho firmato due anni con il Chelsea e quest'anno ho deciso di cambiare. Pensavo fosse la cosa migliore, è stato deciso così, bisogna guadagnarselo sul campo. Il passato è molto bello, però bisogna dimostrare ogni giorno. Ora è il momento di dimostrare che merito di continuare a giocare e spero di poterlo fare per tanti anni, perché significa che le cose stanno andando bene. È una questione di come ti prepari fisicamente e mentalmente. Arrivo fisicamente in piena forma, mentalmente con molta ambizione per raggiungere gli obiettivi. Con l'esperienza che ho avuto in altri paesi, penso di essere arrivato qui in un momento molto buono e ora devo dimostrarlo in campo".

Azpilicueta rivela poi il suo grande obiettivo del suo nuovo club: "Bisogna puntare sempre al massimo, non ci si può porre dei limiti. Sarebbe assurdo per noi essere contenti di arrivare agli ottavi di finale di Champions; dobbiamo continuare a guardare ogni momento. Vincere la Champions è una delle i più grandi traguardi che ho raggiunto nella mia carriera, ma bisogna andare partita per partita. Sia chiaro che l'ambizione ci sarà, ma a volte sono i piccoli dettagli che ti fanno raggiungere un risultato o un altro. Combatteremo per tutto".

