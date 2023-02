Intervistato a margine dell'evento benefico United for Ukraine Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e presidente onorario del Monza, è tornato sul ko del Milan contro i brianzoli nell'ultimo week-end di campionato: "Una parte ha gioito, un'altra ha rimarginato il dolore - si legge come raccolto da TMW -. È meglio perdere col Milan piuttosto che con Inter o Juventus. Saranno punti che credo saranno più utili al Milan che a noi. Abbiamo comunque visto un Monza bello, che ha riscosso il plauso di tutti gli spettatori. Siamo orgogliosi di questa squadra. L'asticella si è alzata? Mio fratello è abituato ad alzare l'asticella... Come nell'88 quando iniziò a dire che avrebbe vinto il campionato. Prima hanno riso, poi lo hanno deriso, poi hanno detto che coi soldi si può fare tutto... Ma non è vero. Col Monza si è lanciato in un obiettivo difficili, ma mio fratello è abituato ad imprese non impossibili. Diamogli fiducia e seguiamo questo percorso iniziato dalla Serie C".