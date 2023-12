Il Cagliari non muore mai: ancora una volta, la formazione rossoblu riesce a raddrizzare nei minuti di recupero una partita che sembrava scivolare via dalle mani dei rossoblu passando da zero a tre punti nel giro di tre minuti a novantesimo ormai scaduto. Questa volta, sono Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti che al 94esimo e al 99esimo permettono alla squadra di Claudio Ranieri di beffare clamorosamente il Sassuolo e ottenere tre punti incredibili nell'ultimo match della 15esima giornata di Serie A.

I neroverdi sono passati in vantaggio al settimo minuto con la rete di Martin Erlic ed è riuscito a resistere nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Ruan Tressoldi fino all'assalto finale col quale i rossoblu ribaltano tutto: prima Lapadula trova il guizzo dell'1-1 firmando la sua prima rete stagionale, poi è Pavoletti che con una bicicletta nel cuore dell'area manda la palla alle spalle di Andrea Consigli per il boato dell'Unipol Domus. Con questo risultato i sardi scavalcano in un colpo solo Udinese, Empoli e Verona portandosi a quota 13, il Sassuolo resta a quota 15 e si lecca le ferite per una sconfitta inusitata.