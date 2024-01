Arriva al capolinea ancora una volta il matrimonio tra l'Empoli e Aurelio Andreazzoli. Fatale per l'allenatore toscano la sconfitta di sabato scorso contro l'Hellas Verona, dopo la quale il club toscano ha ufficializzato la separazione: allontanati anche i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. Pronto a subentrare ad Andreazzoli, l'ex Salernitana Davide Nicola con il quale il club toscano ha raggiunto un accordo fino a giugno con opzione in caso di salvezza, come fa sapere Sky Sport.