Con l'arrivo di Ondrej Lingr e quello imminente di Luka Ivanusec, il Feyenoord sembra essersi assicurato le iniezioni di qualità che desiderava poco prima della fine del mercato. Ma il mercato, specie quello in uscita, non sembra essere finito.

A scombussolare gli equilibri degli olandesi è anche il Bayern Monaco che avrebbe puntato il difensore Lutsharel Geertruida, individuato come potenziale successore di Benjamin Pavard, indirizzato verso l'Inter. Secondo il Telegraaf, il ventitreenne di Rotterdam è 'il candidato di spicco' sulla lista dei campioni di Germania, alla convulsa ricerca del sostituto del francese, pedina senza la quale non può sbloccarsi in maniera definitiva la trattativa in uscita con l'Inter.