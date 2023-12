Ancora altre dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, intercettato sempre in mista dai giornalisti presenti a San Siro per i CONI Lombardia Awards.

Sguardo su Rozzano ma San Siro non è un’idea del tutto tramontata?

"Noi ci stiamo impegnando per proseguire sul progetto Rozzano. La voglia è quella di sentire la voce dei tifosi in merito a questo progetto lanciato. Ci sono ancora aspetti che devono essere valutati ma stiamo lavorando con i consulenti e con la proprietà. Dall’altro lato è anche vero che Su San Siro ci sono condizioni infrastrutturali non semplici, c’è il rischio di avere un vincolo sul secondo anello, quindi il progetto iniziale chiaramente dovrà essere rivisto. Dobbiamo rimanere in attesa da ciò che verrà deciso dal TAR".

Sulle tempistiche:

"La tempistica di massima è quella già detto: se l'iter non subirà intoppi, entro fine 24 inizio 25 avere le autorizzazioni e poi tre anni per costruirlo, quindi iniziare a giocarci nella stagione 2028/29. I tifosi devono avere la casa più bella possibile, quindi dobbiamo essere aperti ad ogni opzione".

Chi vince lo scudetto?

"L’Inter sta esprimendo un gioco assolutamente all'altezza della posizione che occupa in campionato. Sarà una bella sfida, che vinca il migliore".

