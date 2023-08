Lazar Samardzic è pronto per far innamorare i tifosi dell'Inter, che sperano di accoglierlo al più presto per ammirare da vicino le qualità che ha messo in mostra a tratti con l'Udinese. A dirlo è Pierpaolo Marino, ex dirigente del club bianconero, convinto che il serbo possa diventare protagonista anche in una big come l'Inter, a patto che Inzaghi decida di puntare su di lui con continuità: "Per i friulani sarebbe stato fondamentale in questa stagione perché ha raggiunto la maturità per compiere il salto - le sue parole a Radio Bruno -.

All'Inter , e gli daranno fiducia, sarà una grande rivelazione. Ha qualità tecniche da San Siro".