Quanto è importante ritrovare il vero Lukaku nel momento cruciale della stagione? "Sta crescendo, ha avuto uno stop lungo a cui non era abituato. Restare fuori quattro mesi non è semplice, ci sono passato anche io da giocatore. Lui si mette sempre a disposizione dei suoi compagni e dello staff, quindi ho buone sensazioni".

Troppe ciritche all'Inter?

"Fa parte del gioco per noi allenatori. Io le critiche le divido in due tipologie: quelle costruttive da cui attingere per migliorarsi e quelle create a cui non do peso".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!