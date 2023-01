È mancata la cattiveria per non prendere il gol? "C’è stato l’episodio e il palo di Lautaro che avrebbero chiuso la partita, ma sono d’accordo perché può succedere. Devi essere bravo sull’ultima palla al 93’, devi cercare di difendere meglio. Quello è fuori discussione".

Archiviato l'anticipo del sabato sera con il Monza, Simone Inzaghi si sofferma come di consueto davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo della prestazione della sua Inter all'U-Power Stadium partendo dal discusso gol annullato ad Acerbi: "C’è grandissima rabbia perché dopo 5 anni di VAR ci è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. Errore grave che ci toglie 2 punti, ma si poteva evitare il gol del 2-2. Lì c’è stato un fischio che non esiste, i giocatori del Monza cadono tra di loro e questo ci ha penalizzato. Ci lecchiamo le ferite, c’è tanta delusione ma questo è il calcio. Un episodio così farà parlare".

Credi ancora nello scudetto?

"Siamo l’Inter, dobbiamo sempre aspirare al massimo. Il pareggio ci rallenta, eravamo in una buonissima striscia. È un pari inaspettato per quello che si è visto, ma dobbiamo guardare partita per partita. Il Monza ha fatto una partita seria, finché non fai il 3-1 devi prestare molta attenzione in campo".

Quando e come potremo rivedere il vero Lukaku?

"Col tempo, ha perso tre mesi di campo. Contro il Napoli ha fatto bene, stasera un po’ meno ma non è semplice entrare in certe partite. Lui che rientra da un infortunio ma anche chi è tornato dal Mondiale ha bisogno di lavorare, anche se avremo tante partite ravvicinate. Dobbiamo migliorare la condizione di tutti per il tour de force che ci aspetta".

I tifosi hanno mandato un messaggio a Skriniar: lui com’ è in allenamento?

"Io lo vedo molto tranquillo e sereno, se non gioca Samir è il nostro capitano. È dentro al 100%, per queste cose ho una società attenta e so che sta lavorando perché accada qualcosa di positivo per tutto il mondo Inter. Io sono sempre fiducioso, so quanto è innamorato dell’Inter e penso e spero che si possa risolvere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!