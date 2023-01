Dopo che nelle scorse ore Beppe Marotta ha bollato come 'fake news' gli ultimi rumors rimbalzati tra Spagna e Italia di un possibile doppio scambio tra Inter e Barcellona con protagonisti da una parte Brozovic-Correa e dall'altra Kessie-Depay, piovono altre smentite, questa volta dall'Argentina, sulla possibilità di un trasferimento del Tucu in Catalogna. "L'interesse del Barcellona per Correa è concreto, ma Depay non andrà all'Inter e vuole privilegiare altre opzioni. Affare difficile", ha scritto Gaston Edul, giornalista di Tyc Sports, sul proprio profilo Twitter.