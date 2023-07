La cessione di André Onana è ormai a un passo. "Dolorosissima ma necessaria", la definisce oggi Tuttosport, secondo cui manca solo un piccolo step e poi tra oggi e domani si arriverà alla chiusura con il Manchester United.

In porta è arrivato Raffaele Di Gennaro come terzo (oggi visite e firma) mentre per Sommer e Trubin bisognerà aspettare. Ci sarà prima l'affondo per lo svizzero, per una cifra pari a 6 milioni di euro. Quello per l'ucraino potrebbe essere più faticoso, ma c'è la volontà del portiere e con una percentuale sulla rivendita si potrebbe riuscire a convincere lo Shakhtar.

Soprattutto, però, Inzaghi "martella i dirigenti sul fatto di riavere Lukaku e la chiusura, ormai prossima, della cessione di Onana ha convinto l’Inter a fare una seconda offerta al Chelsea dopo quella iniziale da 25 milioni", come riporta Tuttosport. Il club di via della Liberazione proverà a dilazionare il pagamento dell'obbligo di riscatto in più anni. Nel frattempo ha già l'assenso del giocatore per un quadriennale da 8,5 milioni.