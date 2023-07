Zinho Vanheusden è pronto a vestire di nuovo la maglia dello Standard Liegi. Secondo quanto riportato da HNL, il difensore di proprietà dell'Inter, reduce dall'esperienza all'AZ, si trasferirà in prestito in Belgio per un anno con l'opzione di acquisto a titolo definitivo in favore dello Standard. Il classe 1999 ha superato tutti i test fisici e le visite mediche e domani prenderà parte al primo allenamento con la squadra.