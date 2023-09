L'ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, Marco Branca, intercettato da Radio Bruno ha detto la sua sulla corsa Scudetto, proiettando i nerazzurri al primo posto nella sua personale griglia di partenza: "Penso che l’Inter sia fra le più accreditate per vincere, se non la più forte. È fisiologico per i calciatori che hanno perso delle finali accumulare un senso di rivalsa da sfruttare durante l’anno".