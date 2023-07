Primi giorni di lavoro in nerazzurro, prime sensazioni di essere (davvero) un giocatore dell'Inter per Yann Bisseck. Il giovane difensore tedesco esprime le sue sensazioni attraverso un post su Instagram condiviso con i suoi follower pochi minuti fa: "Sono ancora sopraffatto dalla sensazione di essere un nerazzurro adesso - si legge nel messaggio del classe 2000 -. Ringrazio i dirigenti e i responsabili dell'Inter per la fiducia che hanno riposto in me e prometto a tutti gli interisti che darò sempre il massimo per voi e per la società! Naturalmente, un grande ringraziamento va anche ai miei amici e alla mia famiglia, nonché a Dodici Sports Management per il supporto incondizionato e il buon lavoro nei momenti buoni e cattivi! Ora è tempo di mettersi al lavoro e ci vediamo presto al Giuseppe-Meazza! FORZA INTER!".

