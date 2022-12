Lo scenario per la Juventus si complica ulteriormente: entra in scena anche la Uefa. Il club bianconero, come reso noto ieri, è finito sotto inchiesta europea per la storia delle plusvalenze e degli stipendi. L'obiettivo della prima camera della Commissione di controllo finanziario di Nyon, che ieri ha aperto l'indagine è quello di valutare eventuali infrazioni alle regole del Fair Play Finanziario. Tutto ruota attorno alle licenze Uefa necessarie per giocare le coppe: queste licenze si ottengono dopo un primo controllo a livello nazionale e, di conseguenza, appare evidente come quanto accaduto in Italia si riverberi anche sul terreno europeo. Ora - come spiega la Gazzetta dello Sport - va valutato se la licenza sia stata conquistata omettendo dolosamente informazioni oppure presentando dati falsi. Comunque, alterando il bilancio del club.