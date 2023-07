Dopo settimane di tira e molla, incertezze, rallentamenti e improvvise accelerate, Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr. Il centrocampista croato, all'Inter da nove stagioni, si trasferisce in Arabia per 18 milioni di euro. Calcio e Finanza analizza l'impatto che avrà a bilancio questa cessione sui conti della società nerazzurra: il costo di Brozovic è pari a 5.713.362 euro (questo il dato presente nel bilancio al 30 giugno 2022). "Considerando la quota già ammortizzata, al 30 dicembre 2023 il valore netto a bilancio del centrocampista dovrebbe essere pari a circa 519mila euro" si legge.

Sebbene i 18 milioni per i quali si è chiusa l'operazione sono considerati per i più una cifra irrisoria considerato il valore del giocatore, si tratta di una plusvalenza quasi totale per la società di Viale della Liberazione: plusvalenza pari a poco meno di 17,5 milioni. "Considerando che l’Inter avrà un impatto importante sul bilancio 2022/23 dalla stagione in Champions League e che dalla prossima stagione i paletti del nuovo Fair Play Finanziario inizieranno farsi più stringenti, il club nerazzurro ha avuto convenienza a registrare la plusvalenza dopo il 30 giugno, sul bilancio 2023/24".

Rispetto alla stagione precedente 2022/23 l'Inter, inoltre, "risparmierà circa 174mila euro di quota ammortamento e oltre 12 milioni di stipendio lordo, per un risparmio complessivo di poco più di 12 milioni di euro e un impatto complessivo a bilancio che sarà così di poco inferiore ai 30 milioni considerando anche la plusvalenza" conclude CF.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!