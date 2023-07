L'intrigo che vede protagonista Romelu Lukaku trova spazio oggi anche tra le pagine del Corriere dello Sport. Con i soldi in arrivo dalla cessione di André Onana al Manchester United (in arrivo 55 milioni di euro, l'annuncio secondo il quotidiano può arrivare già in giornata), l'Inter puntava a chiudere per il ritorno del belga. A complicare la situazione, però, è l'inserimento della Juventus, con l'addio di Dusan Vlahovic direzione PSG che potrebbe sbloccare Big Rom a Torino.

I bianconeri hanno messo sul avolo del Chelsea una proposta da 37,5 di euro di parte fissa più 2,5 di bonus, mentre i nerazzurri propongono 35 milioni alzabili a 40 con i 5 di bonus. Una valutazione di 40 milioni complessivi che andrebbe bene ai Blues. Il Corsport sostiene da tempo che "Giuntoli abbia il pallino Lukaku da quando era al Napoli e che ad Allegri Big Rom piaccia tanto tanto - si legge -. Non è un fatto da poco - a pensarci bene - dentro questa storia che squarcia un cielo apparentemente sereno per l’Inter, ma da ieri più nero che azzurro. Non bisognava cadere in sottovalutazioni. Ora esce il bubbone: la Roc Nation vorrebbe mediare in solitudine per sbloccare Chelsea e Inter ma l’avvocato Ledure, storico legale di Lukaku, non si fa trovare e lo stesso Big Rom dribbla le telefonate dell’Inter. Perché? Perché la Juve gli ha chiesto sette giorni, forse dieci. E il fatto che lui glieli abbia concessi significa che ha scelto? Significa che vuole aspettare Giuntoli e Allegri. Se l’uomo non fosse così volubile diremmo che ha scelto. Però...", conclude il giornale.

