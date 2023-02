"Quando sei consapevole di aver dato tutto non bisogna avere rimpianti. C'è grande amarezza per la sconfitta, anche perché non perdevamo da molto tempo, ma sarebbe stato molto peggio se fossimo andati a Milano e non ce la fossimo giocata". Sergio Coinceiçao torna così sul ko di San Siro contro l'Inter durante la conferenza stampa di vigilia di Porto-Gil Vicente, in programma domani sera al Do Dragao. "Riguardando la partita ho pensato: avrei potuto fare qualcosa qualcosa di diverso? Probabilmente sì, ma è stato un match disputato in un contesto molto difficile, non era semplice. C'è stato chi è sceso in campo senza mai allenarsi, soltanto avendo fatto palestra e guardato alcuni video. È sempre diverso quando si calpesta il terreno, c'è una grande differenza. Domani Galeno non ci sarà e probabilmente non ci sarà neanche Evanilson, che oggi non si è allenato in gruppo, lo valuteremo domani. Dobbiamo considerare questi problemi come una realtà, ma non fossilizzarci su di essi. Pensiamo invece più alle opzioni a mia disposizione, sapendo che con più opzioni sono più felice".