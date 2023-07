L'Inter attende il rilancio decisivo del Manchester United per Onana ed è pronta a rivoluzionare l'intero pacchetto dei portieri. Anche Handanovic è ad un passo dall'addio, mentre Cordaz è pronto a raggiungere Brozovic in Arabia. Ieri un intermediario per Trubin ha fatto visita alla sede nerazzurra, il giovane portiere ucraino resta la prima scelta. L'idea è quella di affiancargli un portiere esperto, come Sommer ma l'Inter segue altri profili. Ne parliamo nell'appuntamento delle 12. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).