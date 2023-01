Lautaro Martinez punta il Parma e si prepara a graffiare ancora, anche se non si parla di Serie A o Champions League. Da quando ha esordito in Coppa Italia nel gennaio del 2019, infatti, il Toro è il giocatore dell’Inter che ha segnato più gol nella competizione, ben cinque, realizzati tutti in partite casalinghe: si tratta delle doppiette contro Benevento e Milan e del gol contro la Juventus.