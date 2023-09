C'è anche l'ex rossonero Marco Simone tra i protagonisti intervistati oggi da La Gazzetta dello Sport.

Questo derby, allora, che partita sarà?

"Uno scontro tra titani. Per me sono le due squadre più forti, anche più di Napoli e Juventus. Le due favorite per lo scudetto".

L’Inter in cinque righe.

"Una squadra forte. È moderna, internazionale per davvero, e Inzaghi è riuscito a creare uno stile piacevole da vedere".

Il Milan è inferiore?

"Sento dire in giro che l’Inter ha più qualità ma non sono d’accordo. È vero nella totalità della rosa, non negli undici. Le formazioni mi sembrano simili per qualità".

Il giocatore preferito di questo Milan?

"Christian Pulisic. Non ha avuto molto spazio nell’ultimo anno al Chelsea ma tecnicamente si conosce, non si discute. La fiducia gli farà bene".

Il preferito tra gli interisti?

"Marcus Thuram, di cui conosco il percorso. Avrei preferito vederlo al Milan. Bravi anche Lautaro e Dimarco, ma è scontato".

E allora, come finisce stasera?

"Mi verrebbe voglia di rispondere Inter, così sarei contento per il risultato o per la bella figura, ma dico pari. Un pareggio con gol".