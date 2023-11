Anche quelle di Tuttosport sembrano pagelle avare di soddisfazioni per gli interisti, quasi frutto di un pareggio stiracchiato. E invece l'Inter ha vinto a Bergamo...

Sommer 6.5 Fa due parate, non difficili, ma decisive, su Lookman e Scamacca.

Pavard 5.5 Tarda ad accorciare su Lookman e dalla sua zona nascono un paio di pericoli per l’Inter. Poi l’infortunio mette fine alla sua gara. Darmian (32' pt) 6.5 Alla prima palla buona conquista il rigore.

De Vrij 6.5 Titolare a sorpresa, risponde presente.

Acerbi 6 L’argine scricchiola, ma alla fine regge.

Dumfries 5.5 Resta sulla difensiva, non la specialità della casa.

Barella 6 Fa tanta legna contro la fisicità dell’Atalanta.

Calhanoglu 7.5 Pare Tom Brady quando pesca Darmian con un filtrante visionario sull’azione del rigore, che poi trasforma con piglio glaciale. Poco dopo costringe Musso a una paratissima. Asllani (41' st) 6 Entra bene.

Mkhitaryan 6.5 Come Arsenio Lupin ruba palla e offre l’appoggio del raddoppio a Lautaro. Frattesi (25' st) 6 Fa il suo.

Dimarco 5 In difesa è in perenne sofferenza ed è protagonista in negativo sul gol dell’Atalanta, anche se l’intervento di Lookman è quanto meno al limite. Carlos Augusto (25' st) 6 Diligente.

Thuram 6 Non tira mai in porta, ma lotta con piglio gladiatorio.

Martinez 7 Alla prima occasione, impallina Musso con un destro telecomandato: killer. Sanchez (41' st) 6.5 Sfiora il gol e fa espellere Toloi.

All. Inzaghi 7 L’Inter in trasferta sa solo vincere. E lo fa pure perché pure stavolta il tecnico azzecca tutte le mosse, cambi compresi.