ONANA 6 Il primo intervento dopo 70 minuti: attento sul dx angolato di Sulemana.

SKRINIAR 6.5 I problemi maggiori sono di comunicazione con Onana. Qualche incertezza iniziale, però Lazovic gli fa il solletico e nel finale respinge tutto.

ACERBI 6.5 Duelli duri, come sempre, con Djuric, ma lo tiene alla larga dall’area.

BASTONI 6 Kallon non lo mette in apprensione e così si diletta a salire, spesso anche più del dovuto andando addirittura sulla linea di Dzeko e Lautaro.

DARMIAN 6 Confermato titolare, quando può, si proietta in avanti, ma come altri compagni dà l’idea di non forzare.

GAGLIARDINI 6 Preferito ad Asllani per contrastare la fisicità dei veronesi, si trova marcato a tutto campo da Ceccherini. I soliti errori, ma mette il piede (volontariamente e non) nelle due azioni più pericolose dell’Inter nel primo tempo, gol compreso.

CALHANOGLU 6.5 Recuperato, dà buone risposte in vista della Supercoppa. E' vivo e attivo in interdizione. Asllani (25’ st) 6 Sfiora il 2-0 con un gran destro da fuori.

MKHITARYAN 6.5 Svaria molto: a volte è più basso di Bastoni, altre si muove da trequartista. Sfonda un paio di volte sulla sinistra come in occasione dell’1-0. Barella (32’ st) ng

DIMARCO 6 Come Darmian, gioca a ritmo ridotto. Per spingere, spinge, ma con meno veemenza. Gosens (32’ st) ng

DZEKO 5.5 Il simbolo dei giocatori in gestione del primo tempo: corricchia, tiene pochissimi palloni e non dà neanche un grande supporto nella costruzione. Più verve nella ripresa. Correa (25’ st) 5.5 Un altro ingresso senza lasciare il segno.

MARTINEZ 7 Il gol con cui sblocca subito il match - il nono in campionato, l’undicesimo in stagione -, permette all’Inter di disputare la gara ideale in vista di Riad. A differenza di altri compagni, ci mette grande furore e rispetto al solito si abbassa molto, anche per portare lontano Dawidowicz. Carboni (44’ st) ng

ALL. INZAGHI 6 La rete in avvio è una manna per affrontare una sfida ad andamento ridotto, senza dover spingere sull'acceleratore. Nella ripresa, però, sarebbe servito cercare il 2-0 per evitare le apprensioni finali.