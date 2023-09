L'ex ct dell'Under 21, Paolo Nicolato, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui parla di nazionale, ma anche di Serie A e dell'intero movimento. "Spalletti - afferma - è l’uomo giusto perché è bravo, con idee moderne, ha dimostrato di proporre un gioco non scontato. Per questo è l’uomo giusto. Ma non credo che nella Nazionale il problema primario sia l’allenatore. Spalletti è bravo, lo ripeto, ma i miracoli non li fa nessuno e la Nazionale è il prodotto di un sistema che coinvolge tutti".

Chiusa domani la parentesi delle rappresentative, si tornerà al campionato. "Siamo ancora in una fase di grande instabilità. Perlopiù, il solito inizio con qualche sorpresa che tenderà a normalizzarsi, alcune squadre in costruzione dal punto di vista delle dinamiche del gioco. Vedo un campionato classico con 4/5 squadre che lottano per il vertice e la differenza tra le top e le altre si sta ampliando - dice ancora Nicolato - L'Under 21? Non avere le coppe può essere un bel vantaggio perché offre continuità di allenamento, non devi pensare al recupero degli sforzi in settimana e la gestione degli infortuni può essere meno impattante. La Juventus è sicuramente una di quelle squadre top a cui facevo cenno prima e sino alla fine potrà essere protagonista».