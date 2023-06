Clamoroso sorpasso nerazzurro sul Milan nella corsa a Marcus Thuram, l'attaccante francese marcato a lungo dall'Inter, passato in trend alle cronache recenti venendo accostato fortemente ai rossoneri e che in 48 ore Marotta e Ausilio 'si sono ripresi'. Il no a PSG e Lipsia aveva fatto ben pensare alla dirigenza di via Aldo Rossi che l'affare fosse in discesa, tanto da aspettarsi il definitivo sì entro la serata di ieri. 'Sì' mai pronunciato dal francese che non ha mai fatto pervenire mail o messaggi alla Milano rossonera (che aveva offerto al figlio d'arte 6,5 milioni più bonus per cinque anni) risposta che al contrario è arrivata alla Milano nerazzurra.

Due anni dopo è un martrimonio che sembra poter farsi quello tra l'Inter e l'ex Gladbach, corteggiato dai nerazzurri dall'estate 2021 quando l'infortunio ne complicò fino a far saltare la trattativa. Al francese era stato 'preferito' Correa ma l'apprezzamento verso l'attaccante classe venticinquenne non è mai svanito tanto da portare Ausilio e Baccin a raggiungere lui e l'agente in Qatar, durante il Mondiale, lo scorso novembre. Tutto sembrava però "si fosse arenato per le richieste economiche - si legge su TS -. E invece l’Inter, anche per rispondere all’inserimento rossonero su Frattesi, ha deciso di riaprire il file Thuram e in meno di due giorni ha trovato l’ok del ragazzo, atteso ora a Milano per le visite mediche e la firma del contratto. E in attesa di capire come evolverà la vicenda Lukaku-Chelsea e la possibilità di riuscire a strappare un prestito bis, l’Inter si metterà in casa un altro attaccante di proprietà oltre a Lautaro Martinez, potendo così ragionare con maggiore serenità anche sull’eventuale uscita di Correa".