La priorità dell'Inter è prendere un portiere. La tournée in Giappone si avvicina e oggi Inzaghi si trova a dover affrontare eventualmente l'Al-Nassr di Brozovic e Ronaldo con Di Gennaro, Stankovic e Radu. Il 1° agosto ci sarà anche il Paris Saint-Germain di Skriniar.

"Ormai il portiere è quasi un giocatore di movimento aggiunto: non averlo rallenterebbe in modo importante le manovre di avvicinamento al campionato, obiettivo principale della stagione per tutti all’Inter - riporta Tuttosport - Oggi l’Inter si getterà a capofitto sul portiere. In tal senso, non sembra una coincidenza il fatto che Darijo Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, da ieri sia a Milano. Lì gioca Anatolij Trubin che è, insieme a Yann Sommer, prescelto per raccogliere la pesantissima eredità di Onana e Handanovic".

Ad oggi c'è una distanza di una ventina di milioni per Trubin, una possibile via d'uscita è l'inserimento di una percentuale sulla rivendita. Per Sommer, invece, uno dei problemi è che Tuchel non avrà Neuer fino alla seconda metà di agosto e anche Nübel vorrebbe andarsene. Senza un sostituto, con favoritissimo Mamardashvili, l'allenatore spera di non perdere almeno Sommer, anche se proprio per ragioni di mercato lo svizzero ha saltato l'ultimo incontro amichevole.