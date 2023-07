Anche il Corriere dello Sport conferma come questa entrante sarà la settimana dell'annuncio ufficiale di Yann Bisseck come nuovo giocatore dell'Inter. Già domani, infatti, il difensore tedesco dovrebbe sbarcare a Milano per visite e firma. "Ventitrè anni ancora da compiere, Bisseck è reduce dalla precoce eliminazione dall’Europeo Under 21 con la Germania, di cui era capitano. È un colosso di ben 196 centimetri, su cui l’Inter ha deciso di puntare per il futuro.

Pur essendo destro di piede, è abituato a giocare sul centro sinistra. Quindi, comincerà come alternativa di Bastoni. All’occorrenza, però, potrà giocare anche a destra", spiega il quotidiano romano.