Arnautovic è ai box, Sanchez in rampa di lancio ma deve ancora pazientare, le opzioni alternative torneranno utili in caso di emergenza. Per adesso, l'attacco dell'Inter sono loro, Thuram e Lautaro. La Thu-La.

Il Corriere dello Sport evidenzia l'impatto del francese e lo spirito indomito dell'argentino neo-capitano. "Quando è cominciato il calcio vero, ecco che Thuram si è presentato sul suo nuovo palcoscenico con il vestito di gala, ovvero con tutta la sua qualità, la sua fisicità e la sua fantasia. Insomma, l’impatto è stato oltre le aspettative - si legge -. Lautaro, invece, ora è tra i nerazzurri più stanchi. Non solo è stato sempre titolare, ma è stato sostituito solo 2 volte in 6 gare. Ed è chiaro che pure il doppio viaggio intercontinentale per rispondere alla convocazione dell’Argentina ha lasciato qualche scoria. Insomma, il Toro proverà ancora a trascinare la squadra, ma Thuram dovrà dargli una mano".