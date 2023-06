Marcelo Brozovic non è affatto convinto di trasferirsi all'Al-Nassr e allora chiede un biennale da 30 milioni a stagione per firmare con gli arabi. Questo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport, che sottolinea come ci sia sempre il Barcellona sullo sfondo per il croato.

"Tuttavia, c’è probabilmente anche un altro aspetto da considerare. Brozovic, infatti, si sente in qualche modo “tradito” del club nerazzurro. Poco più di un anno fa aveva firmato il rinnovo fino al 2026, rinunciando a partire a scadenza. Adesso, avverte di essere stato messo alla porta, perché non più così fondamentale - spiega il Corsport -. Anche se in realtà alla base di un rapporto ormai sfilacciato ci sono pure gli atteggiamenti e i comportamenti del giocatore. Ad ogni modo, come sottolineato, in blaugrana, il croato continuerebbe a calcare i palcoscenici più importanti". Il Barca, però, non andrebbe oltre i 18 milioni, contro i 23 dei sauditi. E all'Inter questi 23 milioni servono per poi andare all'attacco del Sassuolo per Frattesi. Alternative? "Per Milinkovic-Savic, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, Lotito pretende 40 milioni ed è sempre complicato trattare con il presidente della Lazio. Decisamente più agevole sedersi ad un tavolo con l’Atalanta, ma per Koopmeiners, ovvero la vera alternativa a Frattesi, la richiesta dei bergamaschi sarebbe più o meno la stessa".