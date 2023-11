Paolo Condò analizza su La Repubblica la giornata di campionato che si concluderà stasera. "Il calendario aveva disegnato un turno di opportunità per le inseguitrici, la realtà ha dilatato il vantaggio delle fuggitive, capaci di passare su campi complicati. L’Inter ha vinto sabato a Bergamo giocando e soffrendo. La Juve ha vinto ieri a Firenze senza giocare ma anche senza soffrire, perché a dispetto dei sessanta fra tiri, cross e tentativi vari non c’è mai stato un momento, se non forse nell’ultimo scorcio del primo tempo, in cui la Viola è sembrata vicina al pareggio", scrive il giornalista.

"Basterà per competere con l’Inter? - si legge ancora - Forse no, e non sempre rinuncerà in modo così scientifico, ma intanto tutte le altre viaggiano ben lontane. E questo per Allegri è già un risultato".