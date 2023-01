Il ministro dello Sport Andrea Abodi lavora per un vero e proprio “pacchetto sport” che abbia al centro le varie nuove norme che prevedono diversi argomenti: dalla costruzione di nuove infrastrutture alla riforma dei campionati. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il primo passo sarà quello di fornire delle norme che abbiano dei tempi certi per la costruzione delle infrastrutture, facilitando così il dossier Europeo 2032, un grande evento calcistico che da anni manca in Italia e che il nostro Paese vorrebbe ospitare, anche per dare uno slancio importante al rinnovamento degli impianti.