Nella foto dell'incontro che Matias Patanian ed Enzo Francescoli, vicepresidente e direttore sportivo del River Plate, hanno avuto nei giorni scorsi con Hernan Berman, agente di Facundo Colidio, era presente un intruso: Mateo Retegui, immortalato vicino ai tre intenti a conversare. Subito si sono scatenate delle voci che volevano l'attaccante azzurro pronto a trattare proprio coi Millonarios, ma il diretto interessato chiarisce tutto ai microfoni di ESPN: "Ero nel bel mezzo di una riunione con cui non avevo niente a che fare. Stavo pranzando con Hernán Berman ed è chiaro che poi ha avuto un incontro con Enzo e Patanian, li ho salutati per rispetto ed ero nel bel mezzo di un incontro che non mi riguardava.

Ero un po' esposto, ma non c'entravo niente, non sono vicino al River o cose del genere. Voglio chiedere scusa alla gente del Boca e del Tigre se l'hanno presa male, li capisco, ma non è mia intenzione andare al River Plate".