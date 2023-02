Ci sono due giocatori a rischio squalifica nella rosa dell'Inter in vista del match di Champions di domani contro il Porto: il pericolo ammonizione riguarda Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, che in caso di cartellino giallo salterebbero la gara di ritorno di metà marzo al Do Dragao. Sergio Conceiçao, da questo punto di vista, è più sereno visto che nessun giocatore è nel libro dei diffidati.