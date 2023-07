Non nasconde il proprio disappunto per l'amaro epilogo della faccenda Romelu Lukaku l'ex nerazzurro Francesco Moriero. Il ct delle Maldive, intervistato da Tutto Mercato Web, si esprime così sul belga: "Ci sono rimasto male. È stato all’Inter, con la Juve c’è una competizione sportiva. Capisco che il calciatore sia un professionista, ma aveva un patto con l’Inter. Davvero, non me l’aspettavo. Da interista Lukaku è una grande delusione sotto l’aspetto sportivo”.

Come sostituirlo?

“Non è facile. Inzaghi ha sempre voluto due punti con differenti caratteristiche, una grossa e potente e un’altra più agile. Creare una coppia importante non sarà facile”