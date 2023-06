Dopo la chiusura della piattaforma dtt Premium del 2018, Mediaset torna a puntare la Serie A approfittando della possibilità, garantita dai nuovi bandi, di trasmettere le partite del campionato in chiaro il sabato sera. Sul tema, riporta Calcioefinanza.it, si sono espressi anche gli analisti di Equita, che vedono favorevolmente un ingresso del Biscione sul mercato: "Qualora ufficializzata, si tratterebbe di una notizia positiva per Mfe perché tornerebbe ad esserci una partita in chiaro della Serie A.

Il calcio rimane un contenuto particolarmente importante per la Tv in chiaro grazie all’elevata audience che genera e quindi alla positiva domanda pubblicitaria tra gli advertisers".